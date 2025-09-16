Зам.-министър Лазарова: Членството на България в еврозоната представлява стратегическа стъпка с дългосрочни икономически ползи

Присъединяването към общата европейска валута ще засили устойчивостта на икономиката и ще създаде повече сигурност за бизнеса и гражданите.

Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова във Враца, по време на Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По време на събитието бяха представени стратегическите цели и конкретните ползи от приемането на еврото. Акцент беше поставен върху значението на новата валута като символ на икономическа стабилност и взаимно доверие.

„Въвеждането на еврото е акт на доверие – към държавата, финансовата дисциплина и европейския път, който България следва. Вече виждаме първите положителни ефекти – подобрен кредитен рейтинг и повишено доверие от международните пазари“, подчерта Лазарова.

По нейните думи преходът към единната европейска валута трябва да бъде плавен, прозрачен и информиран.

„Българският бизнес трябва да разполага с достатъчно време и информация, за да се подготви“, бе категорична тя.

Икономическият заместник-министър посочи, че Министерството подкрепя бизнеса чрез разяснения и осигуряване на методическа помощ.

Лазарова съобщи, че са изготвени методически насоки, разработени от работна група към Координационния съвет за подготовка на страната за еврозоната, които обхващат три основни направления: насоки за счетоводни документи и преход към новата валута; насоки за адаптиране на информационни системи и насоки за двойно обозначаване на цените и разплащания в брой.

В събитието участваха още министърът на електронното управление Валентин Мундров, заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски и кметът на Враца Калин Каменов. На форума присъстваха още представители на местните власти, бизнеса и граждани.

Facebook

Twitter



Shares