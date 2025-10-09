Зам.-министър Кръстев: Защитата на уязвимите групи при преминаването към еврото е основен приоритет на МТСП

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) поставя уязвимите групи в центъра на усилията си за информиране на обществото за ползите и рисковете при предстоящото въвеждане на еврото.

„Темата за сигурността при обмяната на парите и използването на еврото е от изключително значение за нас. Работим с хора, които са сред най-податливите на измами – възрастни, хора с увреждания, социално уязвими. Затова сме длъжни да бъдем до тях и да ги защитим“. Това каза зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев на дискусия на тема „Обезпечаване на сигурността на прехода към еврозоната“, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Със своите 319 местни структури на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“ МТСП има уникалната възможност да достига до общностите дори в най-малките населени места. „Използваме активно нашето предимство да можем да бъдем на място и да общуваме лично с хората. Чрез информационната кампания, стартирала още през август, достигнахме до десетки хиляди граждани. Само през септември бяха организирани десетки събития, информационни дни и срещи в цялата страна,“ обясни Кръстев.

Той допълни, че са изготвени специализирани информационни материали като брошури, презентации и отговори на въпроси, предоставени от организации на хората с увреждания. Всички служители на МТСП са подготвени да предоставят точна и достъпна информация при всяко запитване.

„Постоянно напомняме, че никой няма право да иска лични данни, банкови сметки или да обещава обмяна при „по-изгодни условия“. Това е ясен сигнал за измама. Нашият ангажимент е да информираме хората и да ги предпазим“, обясни зам.-министър Иван Кръстев. Той акцентира върху факта, че не е необходимо подаване на нови заявления или откриване на нови банкови сметки, за да се ползват социални или осигурителни права след въвеждането на еврото.

В изказването си заместник-министър Кръстев сподели, че един от най-често поставяните въпроси е как ще се справят хора с ограничена подвижност или живеещи в отдалечени райони. Той обясни, че са обсъждани различни възможности с общините, с Български пощи и с банковия сектор, но все още най-сигурният начин остава посещението на банка или пощенски клон лично. За целта хората ще бъдат подкрепени да излязат от домовете си и да отидат дотам по начин, по който и сега посещават различни места като институции, здравни заведения и др.

Министерството работи в тясно сътрудничество с местните власти, Националния осигурителен институт, Българския Червен кръст и неправителствени организации. Материали и видеоинструкции вече са предоставени на партньорите, които ще информират получателите на социална и хуманитарна помощ.

„МТСП остава отворено за съвместни действия и допълнителна подкрепа в рамките на националната кампания за информираност, като основната цел е никой да не бъде подведен, изолиран или ощетен при прехода към еврото“, каза в заключение Кръстев.

Facebook

Twitter



Shares