Зам.-министър Кръстев: Качествените работни места осигуряват достойни доходи

Това заяви заместник-министърът на труда Иван Кръстев по време на участието си в Социален форум на високо равнище в Порто, Португалия.

Делегатите в дискусиите потвърдиха политическия ангажимент за утвърждаването на европейския социален модел, в основата на който стои прилагането на Европейския стълб на социалните права. По-специално делегатите обсъдиха качеството на работните места и възможностите за подобряването на условията на труд, безопасността и здравето на работното място, адресирането на психо-социалните рискове, подобряването на доходите на населението, възможностите за съчетаване на личен и професионален живот. Те подчертаха и необходимостта от подобряване на инвестициите в хората, предприемане на спешни мерки за борбата с бедността и гарантирането на достъпни жилища.

В своето изказване заместник-министър Кръстев подчерта, че не може да се очаква един работник да има висока продуктивност, а с това и конкурентоспособност, ако същият този работник през това време мисли как да свърже двата края. Той подчерта че качественото работно място е не само това, което изисква определено ниво на знания и умения, но и такова, което инвестира в професионалното развитие на работника и неговата бъдеще конкурентоспособност на пазара на труда.

Заместник-министър Иван Кръстев обърна внимание, че когато се говори за конкурентоспособност не трябва да се забравя, че наред с високо квалифицираната работна сила, най-силното конкурентно предимство на Европа е нейният уникален социален модел, който гарантира сигурност, предвидимост и просперитет както на бизнеса, така и на хората от всички групи в обществото. В основата на това са социалният диалог и чувството за общност, което трябва да подкрепяме и насърчаваме, каза в заключение заместник-министърът.

Във форума участваха представители на Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия, държавите членки и кандидатки за членство в ЕС, европейските работодателски и синдикални организации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международната организация на труда и неправителствени организации.

Facebook

Twitter



Shares