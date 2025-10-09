Зам.-министър Колева участва в откриването на „Дни на кариерата – Студентите посрещат бизнеса“ в УАСГ

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева участва днес в откриването на третото издание на „Дни на кариерата – Студентите посрещат бизнеса“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

„В днешния свят, когато предизвикателствата пред строителството и инфраструктурата са свързани с темите по устойчивост, енергийна ефективност и околна среда. Ролята на младите специалисти е изключително важна, защото бизнеса има нужда от добре подготвени кадри – специалисти, хора със знания и с умения да ги прилагат“. Така заместник-министър Колева се обърна към присъстващите студенти, преподаватели и гости на форума в УАСГ. Тя подчерта, че съвременната икономика се развива изключително бързо, технологиите променят изискванията и затова партньорството между университета и бизнеса е по-важно от всякога.

„МОСВ вярва, че бъдещето принадлежи именно на тези млади хора, които умеят да мислят екологично, да проектират отговорно и да изграждат с мисъл за природата и бъдещите поколения. Бъдете смели и дръзки, защото България има нужда от млади и талантливи хора, които да изграждат бъдещето на всички нас“ каза в заключение Ренета Колева.

Сред официалните гости на събитието бяха министърът на енергетиката, заместник-министри на образованието и науката и на земеделието и храните, представители от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и кметът на община Лозенец.

