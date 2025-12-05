Зам.-министър Капитанов: МЗХ работи за интегрирането на научните достижения в националните политики за опазване и възстановяване на почвените ресурси

Министерство на земеделието и храните работи за интегрирането на научните достижения в националните политики за опазване и възстановяване на почвените ресурси“.

Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов по време на честването на Световния ден на почвата и провеждането на научна конференция на тема: „Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“. Събитието е организирано от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров. Зам.-министърът посочи, че мостът между фундаменталната наука и практическата реализация е в основата на модерното и устойчиво земеделие. „В условията на климатични промени е необходимо да прилагаме знанията, които науката ни предоставя, да развиваме иновативни агротехнологии, да насърчаваме цифровизацията и да подпомагаме фермерите в устойчивото управление на земята“, допълни той.

Заместник-министър Капитанов подчерта, че партньорството с научната общност е ключът към постигането на реални резултати. „Вашите изследвания са основата, върху която се гради конкурентоспособното и екологично отговорно производство“, каза още той.

В изказването си зам.-министърът изрази благодарност към научните работници от Института за това, че работят ежедневно за опазването на почвеното плодородие.

По-късно през деня, той участва и в дискусионна среща, организирана от Селскостопанска академия. Акцент в разговора бяха актуалните научни разработки, свързани с опазването на почвите и внедряването на иновативни практики в земеделието.

