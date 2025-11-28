Зам.-министър Иван Капитанов: Гарантираме устойчиво управление на водните ресурси и подкрепа за фермерите

Всички наши усилия са насочени към устойчиво управление на водните ресурси и осигуряване на надеждна подкрепа за фермерите, с цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов по време на конференцията „Вода и сигурност – национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“ в София. Той подчерта, че Министерството поддържа постоянна координация с институциите и земеделските производители по теми като засушаване, осигуряване на вода за напояване и предотвратяване на вредното въздействие на водите. По отношение на усложнената валежна обстановка в отделни райони на страната, заместник-министър Капитанов увери, че ситуацията се наблюдава и се предприемат всички необходими мерки от компетентността на МЗХ и „Напоителни системи“ ЕАД.

Той обърна внимание и на двете решения на правителството от настоящата седмица, свързани с модернизацията и управлението на водните ресурси, като акцентира върху новата методика за определяне на единна и достъпна цена за услугата „Доставяне на вода за напояване“, която ще се прилага еднакво за всички ползватели според начина на доставка.

„Сред ключовите мерки е и увеличението на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД с над 26 млн. лв. за възстановяване на помпената станция на язовир „Пясъчник“. След въвеждането ѝ в експлоатация тя ще осигурява част от необходимите водни обеми за земеделските производители в областите Пловдив и Пазарджик. Предвиждат се и инвестиции в съоръжения за отводняване с цел по-добра превенция на наводненията“, каза още Иван Капитанов. Той отчете добрата координация с МОСВ и подчерта значението на намаляването на загубите по водопреносната мрежа чрез рехабилитация на инфраструктурата и увеличаване на капитала на „Напоителни системи“.

Заместник-министърът на земеделието и храните съобщи и за напредъка по планираното обединяване на „Агроводинвест“ ЕАД и „Земинвест“ ЕАД с „Напоителни системи“ ЕАД. По думите му то ще позволи по-ефективен мониторинг и инвестиции в хидромелиоративните съоръжения. Поставена е цел над 400 малки водоема и язовири, включително в Кърджали и Хасково, да бъдат приведени в експлоатационно състояние.

Иван Капитанов припомни, че през 2026 г. предстоят проекти за рехабилитация на 35 хидромелиоративни обекта на стойност над 100 млн. евро, като подчерта, че секторът ще продължи да разчита на национално и европейско финансиране.

