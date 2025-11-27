Зам.-министър Илиев участва в годишната среща на министрите на отбраната на държавите-членки на Процеса SEDM

Традиционната годишна среща на министрите на отбраната на държавите-участнички в Процеса SEDM (South-Eastern Europe Defence Ministerial Process) се проведе днес, 27 ноември, в гр. Сараево, Босна и Херцеговина.

В сесията участва българска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев.

Срещата беше открита от посланик Елефтериос Ангелопулос – председател на SEDM. Участниците във форума бяха приветствани от министъра на отбрана на Босна и Херцеговина Зукан Хелез и заместник-министъра на националната отбрана на Република Гърция Атанасиос Давакис, в качеството му на представител на държавата, председателстваща Процеса SEDM.

Във фокуса на дискусиите бяха постигнатият напредък и възможностите за по-нататъшно развитие на инициативата, перспективите за дейността на бригада „Югоизточна Европа“ (БрЮИЕ), както и други актуални въпроси на регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

Заместник-министър Илиев подчерта значителната роля, която Процесът има вече повече от четвърт век в укрепването на добросъседските отношения и в евроатлантическата интеграция на държавите от региона и изтъкна необходимостта от насочване на усилията към адаптиране спрямо новите предизвикателства пред сигурността. Той потвърди, че Република България ще изпълни задълженията си по Споразумението за Многонационалните мирни сили в Ютоизточна Европа (ММСЮИЕ) и ще номинира следващия командир на БрЮИЕ.

В своите изказвания ръководителите на националните делегации на страните-членки запознаха участниците в срещата и с позициите на своите държави относно бъдещето на Процеса SEDM, обстановката в Украйна и ключови проблеми на сигурността. В края на заседанието беше приета съвместна декларация на министрите на отбраната.

В рамките на визитата си в Босна и Херцеговина утре заместник-министър Радостин Илиев ще проведе срещи с командира на EUFOR генерал-майор Флорин-Мариан Барбу и с българските военнослужещи от контингента, който изпълнява задачи в операцията на ЕС „Алтея“.

