неделя, октомври 19, 2025
Зам.-министър Георгиев връчи наградите на победителите в международния тенис турнир ITF J30 в Пазарджик

Заместник-министър Димитър Георгиев връчи наградите на победителите в международния тенис турнир ITF J30 в Пазарджик

🎾 Българите Борис Начев при юношите и Никол Нунева при девойките спечелиха титлите на сингъл в турнира от категория J30 на ITF, проведен в Пазарджик.

Наградите на победителите бяха връчени от заместник-министърът на младежта и спорта. Димитър Георгиев.

🎾✅ В рамките на две последователни седмици Тенис клуб „Фаворит“ е домакин на два поредни турнира от календара на Международната тенис федерация (ITF).

🎾 Във финала на сингъл при юношите Борис Начев победи с 6:4, 7:5 Алекса Постич от Сърбия. Третото място бе поделено от българите Пламен Колев и Станислав Косев.

🎾🎾 При девойките Никол Нунева водеше с 6:7(1), 6:3, 3:0, когато нейната съперничка Карина Капузу от Румъния прекрати участието си във финала. На трето място се класираха българките Андрея Глушкова и Александра Рангелова.

🎾🎾 В турнира на двойки с титлите триумфираха Мартин Бонев и Андрея Глушкова, съответно при юношите и девойките.

