петък, септември 19, 2025
България

Зам.-министър Георгиев пожела успех на най-новия тенис комплекс в Пловдив

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев пожела успех на най-новия тенис комплекс в град Пловдив.

🎾Поздравявам ви за инвестициите, които правите за спорта в Пловдив и за усилията, които полагате в обучението и развитието на млади таланти. Пожелавам ви още успехи в бъдеще“, каза Димитър Георгиев.

🎾 Тенис клуб „Макс Про“ разполага със 7 клей корта, 3 хард корта, 2 падел игрища на открито, 1 пикълбол игрище, изграден специален фитнес, съобразен с нуждите на състезателите по тенис, съблекални и административно помещение.

