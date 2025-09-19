Зам.-министър Георгиев пожела успех на най-новия тенис комплекс в Пловдив

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев пожела успех на най-новия тенис комплекс в град Пловдив.

“Поздравявам ви за инвестициите, които правите за спорта в Пловдив и за усилията, които полагате в обучението и развитието на млади таланти. Пожелавам ви още успехи в бъдеще“, каза Димитър Георгиев.

Тенис клуб „Макс Про“ разполага със 7 клей корта, 3 хард корта, 2 падел игрища на открито, 1 пикълбол игрище, изграден специален фитнес, съобразен с нуждите на състезателите по тенис, съблекални и административно помещение.

Facebook

Twitter



Shares