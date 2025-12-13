събота, декември 13, 2025
Зам.-министър Георгиев откри 10-ия Международен турнир по вдигане на тежести в памет на Милен Добрев

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев откри 10-ия Международен турнир по вдигане на тежести в памет на олимпийския ни шампион от 2004 година в Атина Милен Добрев.

🏋️ „Милен Добрев е символ на силата, борбеността и таланта на българския спортист. Неговите спортни постижения

продължават да вдъхновяват поколения млади щангисти и да им напомнят, че с труд и постоянство българският спорт може да бъде на световния връх“, заяви зам.-министър Димитър Георгиев.

📍 В турнира, който се организира от Спортен клуб по вдигане на тежести „Марица“ – Пловдив участие ще вземат състезатели от няколко държави.

🙌 “Поздравявам организаторите за желанието и последователността, с които вече десет години съхраняват паметта на един голям български спортист и за това, че дават възможност на млади състезатели от различни държави да се състезават, да обменят опит и да израстват като спортисти”, добави Георгиев.

🏋️ Първата значима победа за Милен Добрев е от Игрите на добра воля през 2001-а в Бризбейн. Същата година печели и бронзов медал на световното първенство в Анталия. Година по-късно печели сребро в новата за него категория до 94 кг. Става и европейски вицешампион. Пробивът му в елита идва през 2003 г. със златни медали от европейско и световно първенство.

На Олимпийските игри в Атина през 2004 той печели златен медал.

