Зам.-министър Георгиев: Обединените усилия са гарант за образовано и здраво поколение

Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев по време на традиционното годишно съвещание с директорите на столични училища за предстоящата учебна 2025/2026 година.

„Вашата мисия е не просто да преподавате знания, а да възпитавате поколения млади хора в отговорност, упоритост и стремеж към развитие. Общите ни усилия са в основата за насърчаването на активния и здравословен начин на живот и на спортната култура, които са толкова важни за бъдещето на децата ни. Професионализмът, отдадеността и всекидневният труд на преподавателите в подкрепа на българските ученици са гаранция за по-успешно общество“, добави още Георгиев.

Зам.-министърът на младежта и спорта подчерта, че срещата, организирана от Регионалното управление на образованието – София-град, е от съществено значение за устойчивото развитие на образователната система и ефективната подготовка за учебната 2025/2026 година. Той поздрави новоизбрания началник на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, като й пожела успех във високоотговорната й работа.

