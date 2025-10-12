Зам.-министър Георгиев даде официален старт на „Маратон София“

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев даде официален старт на 42-рото издание на „Маратон София“ и се включи в бягането на 10 км.

“Маратон София е много повече от спортно събитие. Той обединява хора от различни краища на света, различни култури и възрасти в едно общо усилие – да преодолеят себе си и да стигнат до финала заедно. От името на Министерството на младежта и спорта изразявам благодарност към организаторите, доброволците, партньорите и всички, които допринасят за това този маратон да се провежда на такова високо ниво. Пожелавам на всички участници успешно бягане, силен дух и незабравими емоции“, заяви Георгиев.

Той допълни още, че маратонът, който събира на едно място професионални атлети, аматьори и почитатели на активния начин на живот допринася за популяризирането на спорта сред всички възрасти и затвърждава мястото на София като активна и спортна европейска столица.

Близо 8000 души от 66 страни застанаха на старта на 42-рото издание на състезанието. Надпреварата бе със старт и финал пред Националната художествена галерия, а участниците преминаха покрай емблематични места за столицата, като Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет.

