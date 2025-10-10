Зам.-министър Георгиев бе гост на честванията на 76-ата годишнина от основаването на СУ „Васил Левски“ – Пловдив

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев бе гост на честванията на 76-ата годишнина от основаването на СУ „Васил Левски“ – гр. Пловдив.

Празничната програма включваше лекоатлетически турнир, щафетни игри, творческа работилница и откриване на ученическия проект „Слава“, представящ успехите на състезатели по вдигане на тежести, възпитаници на училището.

Галерията на славата беше открита от зам.-министър Георгиев и директора на СУ „Васил Левски“ Ружка Генова. Димитър Георгиев поздрави ръководството, учителите и учениците по повод празника и им пожела много бъдещи успехи.

„Оттук са тръгнали по своя път много изявени български спортисти и треньори. Пожелавам на всички вас здраве и постоянство, за да продължите достойно богатите традиции на училището. Сигурен съм, че и занапред ще се гордеем с постиженията и успехите на нашите атлети“, заяви зам.-министър Димитър Георгиев.

Георгиев подчерта, че училището може да разчита на подкрепата на министерството за осигуряване на добри условия за учениците. За 2025 г. ММС е отпуснало 1 184 756 лева на СУ „Васил Левски“ за ремонтни дейности и модернизация.

Facebook

Twitter



Shares