Зам.-министър Ефремова: Ученето през целия живот е ключ към повишаване на конкурентоспособността

Недостигът на работна сила и разминаването между търсените и предлаганите умения за конкретните работни места са сред най-сериозните предизвикателства пред пазара на труда в България и Европа.

Това каза заместник-министър Наталия Ефремова по време на националната конференция „Привлекателни професии за устойчиво бъдеще“, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Върху възможни мерки за справяне с проблема акцентира и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в свое приветствие към участниците във форума, представено от зам.-министър Ефремова. В него той отбелязва, че подготовката на работната сила трябва да е в отговор на ясни заявки за развитие на икономиката. За да могат обученията за надграждане на уменията да се залагат според потребностите на бизнеса, трябва да има и ефективно планиране в икономиката. „Трябва да е ясно какъв бизнес ще се развива във всяка област на страната, за да се знае какви кадри трябва да се подготвят“, се отбелязва в приветствието.

Заместник-министър Ефремова цитира данни, според които в ЕС 40% от гражданите участват ежегодно в обучения, докато в България техният дял е едва 3,3% във възрастовата група 25 – 64 години. „За нас това е ясен сигнал за ниска мотивация и липса на усещане, че обучението може да води до по-добра работа, по-високо възнаграждение и по-висок стандарт на живот“, посочи Ефремова.

Тя обърна внимание върху необходимостта от повишаване качеството на предлаганите обучения и по-добро съответствие между уменията, които се предлагат, и нуждите на бизнеса. Заместник-министър Ефремова подчерта, че в момента няма достатъчно обучителни организации, които да предлагат качествени обучителни програми с реален ефект върху конкурентоспособността на работната сила, подсигурени с финансиране от публични средства. „Това е проблем, който ще решаваме съвместно със социалните партньори и Министерството на образованието и науката“, заяви тя.

МТСП инвестира значителен ресурс за развитие на уменията — над половин милиард евро са осигурени по линия на Европейския съюз през настоящия програмен период. С тези средства в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост се изграждат национална дигитална платформа за обучение на възрастни, дигитални клубове в читалищата, както и се предоставят безплатни електронни ваучери за улесняване на достъпа до обучения.

