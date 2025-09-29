Зам.-министър Ефремова обсъди с делегация от Виетнам социалната интеграция на етническите малцинства

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обсъди възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на трудовата миграция и социалната интеграция на етническите малцинства с делегация от Комисията по етнически групи на Националното събрание на Виетнам.

В разговора участваха представители на Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Народното събрание.

По време на срещата заместник-министър Ефремова подчерта важността на възобновяването на двустранния диалог между България и Виетнам. В рамките на дискусията бяха споделени предизвикателствата, пред които двете страни се изправят в работата с етнически малцинства. Заместник-министър Ефремова представи българския опит в тази сфера, като акцентира върху интеграцията на ромската общност. Тя подчерта необходимостта от целенасочени мерки за включването на хора от етническите малцинства в заетост, включително чрез обучения, придобиване на професионална квалификация и мотивация за активно участие на пазара на труда.

Заместник-министър Ефремова запозна участниците в делегацията и с възможностите за субсидирана заетост, дейността на регионалните клубове за работа с уязвими групи, както и мерките и проектите за обучения и социална интеграция, финансирани с европейски средства.

В заключение двете страни потвърдиха желанието си за засилване на партньорството както по отношение на трудовата мобилност, така и във връзка с интеграцията на етническите групи и подкрепата за хората с увреждания.

Facebook

Twitter



Shares