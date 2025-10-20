Зам.-министър Ефремова: МТСП има основна роля за информирането на най-уязвимите за въвеждането на еврото

С наближаването на 1 януари 2026 г., когато България ще приеме еврото като официална валута, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) има все по-активна роля в процеса на информиране на гражданите, особено на най-уязвимите групи в обществото.

Това каза заместник-министър Наталия Ефремова по време на информационна среща за въвеждане на еврото във Видин – част от Националната кампания, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка.



Заместник-министър Ефремова обърна внимание, че МТСП разполага с много разгърната структура по места, което позволява на институцията да организира своя успешна кампания. „На практика нашите структури достигат до всяко малко населено място чрез социалните ни служби, чрез Агенцията по заетостта, а във всеки областен град имаме представители и на Главната инспекция по труда. Тези наши структури, всички заети в тях над 8000 души, са подготвени да отговарят на най-честите въпроси, да дават консултации по въпроси по отношение на прехода към еврото не само на гражданите, на бизнеса също“, обясни тя.

Само през септември структурите на МТСП организираха над 600 различни информационни събития, а за целия месец октомври са планирани още толкова. „Най-голямата грижа на нашето министерство е да предпазим хората от измами. Да не допуснем злоупотреби с най-уязвимите, които по-трудно ще се ориентират в този преход – хората с по-ниско образование, затруднените в ежедневните си дейности, увреждания. За хората, които ползват социални услуги за резидентна грижа, заедно с Националния осигурителен институт и Националното сдружение на общините, сме организирали специфична кампания, в отговор на техните конкретни проблеми“, коментира зам.-министър Ефремова.

Тя благодари за съвместната работа с местната власт, с организациите на и за хората с увреждания, на „Български пощи“ и други институции, с които заедно се търсят решения на конкретно възникнали проблеми. Заместник-министър Наталия Ефремова обясни, че за да достигнат трудноподвижните хора например до офис на банка или пощенски клон, се разчита много на съдействие от общините чрез осигуряване на специализиран транспорт.



Наталия Ефремова отбеляза, че от 13 октомври 2025 г. Българският Червен кръст започна раздаването на закупените от Агенцията за социално подпомагане пакети с продукти и хигиени материали по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от ЕС. „В пунктовете с техническа възможност се прожектират видео материали, включително и за еврото и докато чакат, хората също могат да се информират“, обясни Наталия Ефремова.

Facebook

Twitter



Shares