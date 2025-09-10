Зам.-министър Ефремова: МТСП е най-близо до уязвимите групи в процеса по въвеждане на еврото

Министерството на труда и социалната политика (МТСП), заедно със своите структури, е най-близо до уязвимите групи в процеса по въвеждане на еврото.

Всички институции в България работим заедно, за да може всеки човек да получи достоверна информация.“ Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на информациона среща в Търговище, която е част от Националната разяснителна кампания за въвеждане на единната европейска валута в България от 1 януари 2026 г. В нея участваха министърът на финансите Теменужка Петкова, кметът на Търговище Дарин Димитров и представители на държавни и местни институции, национално представителни работодателски и синдикални организации.

Заместник-министър Ефремова посочи, че ролята на МТСП е да осигури информация за най-уязвимите групи и бизнеса, като акцентира върху рисковете от евентуални измами в процеса по обмяна на парите, получаването на обезщетения, социални помощи и възнаграждения. Тя подчерта, че служителите на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда, които имат широка мрежа от регионални структури, са подготвени да съдействат с разяснения във всички населени места.

„Министерството вече провежда кампания, насочена към хората с увреждания, ромските общности, потребителите на социални услуги и хората с по-ниска грамотност, които са най-уязвими към дезинформация и измами. От края на юли до началото на септември трите агенции са организирали 31 събития с около 400 участници, а през септември предстоят близо 150 нови информационни инициативи“, обясни зам.-министър Ефремова.

Тя уточни, че заедно с общините, „Български пощи“ и други ангажирани институции, се създава специална организация за информиране на трудноподвижните хора и на ползвателите на резидентни социални услуги, както и за осигуряване на подкрепа, ако им е необходима такава при обмяната на парите. Наталия Ефремова отбеляза, че тези хора и сега получават подкрепа от общините, от социални и лични асистентии своите близки, за да боравят с финансите си и най-сигурно е да се доверят отново на тях.

„Няма да спираме да повтаряме, че не се налага трудовите договори да бъдат преподписвани. Ако има такова искане, това би могло да е сигнал, че работодателят иска да им намали заплатата например. Не е необходимо да се правят нови банкови сметки или да се подават нови заявления, за да получат хората социални помощи, обезщетения, пенсии и заплати в евро от 1 януари 2026 г.“ подчерта заместник-министър Ефремова.

