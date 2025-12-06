Зам.-министър Бурджев: Трансферът на знания и технологии е двигател на модерното земеделие

Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев по време на Регионалния форум „Трансферът на знания и технологии – фактори за интегрираното регионално развитие на Северозападния район“, проведен в гр. Плевен.

Събитието е организирано от Северозападния образователен научно-иновационен технологичен хъб и представлява стратегическа платформа за обмен на добри практики, научни решения и технологични модели, насочени към ускорено развитие на региона.

В изказването си заместник-министър Бурджев подчерта ключовата роля на знанието и иновациите за бъдещето на агрохранителния сектор. Според него развитието на модерните технологии, научните разработки и цифровизацията е основата, върху която стъпва конкурентоспособното земеделие.

„Северозападна България има възможност да бъде пример за ефективно регионално развитие, когато институциите, научната общност, бизнесът и земеделските стопани работят в партньорство,“ заяви заместник-министърът.

Сред обсъдените теми бяха представени и новите приоритети в развитието на селските райони за периода 2025–2026 г., заложени в индикативния график на Стратегическия план, както и разяснения по възникнали въпроси, свързани с ВОМР. Акцентът пада върху трансфера на знания и иновации в селското стопанство.

Във форума взеха участие областният управител на гр. Плевен инж. Мартин Минчев, кметът на Община Левски Любка Александрова, кметът на Община Никопол Емил Цеков, експерти от дирекция „Развитие на селските райони“, както и учени от БАН, представители на университети и научни институти.

