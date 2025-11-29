Зам.-министър Бурджев откри първото издание на Националния рибен фест във Варна

Заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев откри първото издание на Националния рибен фест, който се проведе във Варна.

Събитието е част от инициатива на Министерството на земеделието и храните, посветена на популяризирането на рибата и рибните продукти и на подкрепата за българските рибари, производители и преработватели. По време на откриването заместник-министърът изтъкна напредъка по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури. „Към момента е договорен близо половината от бюджета на Програмата, което представлява 38 млн. евро. Обявени са 20 процедури, по които са сключени 89 договора“, каза още заместник-министърът. Той допълни, че в процес на оценка са още 46 проекта на стойност 14,2 милиона евро, както и още 30 стратегии по подхода ВОМР със заявени текущи разходи за 9,3 милиона евро и стратегии, възлизащи на близо 22 милиона евро.

Зам.-министър Бурджев обяви и предстоящите приеми, които ще бъдат открити до края на годината. „Ще има приеми по четири процедури – за продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурата с бюджет от Европейския фонд за морско дело и рибарство над 3,5 млн. евро, за подкрепа за подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова с бюджет 895 хиляди евро, за специфично оборудване на риболовния кораб, дейности и иновации, целящи опазването на околната среда и на биоразнообразието с финансова подкрепа от 537 хиляди евро и за аквакултури, предоставящи екологични услуги с бюджет на приема 2,35 млн. евро“, обясни зам.-министърът. Той информира, че през 2026 г. са планирани приеми по седем процедури с обща стойност на безвъзмездния финансов ресурс над 2,3 милиона евро европейско финансиране.

„Министерството на земеделието и храните следва ясна и последователна политика, като заедно работим за модерно рибарство, устойчиво управление на ресурсите и активно партньорство с бранша“, каза още заместник-министър Бурджев.

В заключение той подчерта значението на събитието и изрази увереност, че Националният рибен фест ще се превърне в традиция, която обединява рибарите, потребителите и всички, които обичат морската кухня и българската риба. Той благодари на участниците, партньорите и екипа на Министерството за техния професионализъм и отдаденост.

Фестивалът продължава на 30 ноември 2025 г. в Бургас, в района на рибарското селище „Ченгене скеле“, а финалното събитие ще се състои на 5 декември 2025 г. в София, на площад „Гина Кунчева“. Изложението предлага богата програма за посетители от всички възрастови групи – детски работилници, образователни игри, лекции, демонстрации, както и кулинарната зона „Вкусът на морето“, където гостите могат да наблюдават приготвянето на рибни ястия и да опитат специалитети на себестойност.

