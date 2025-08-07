Зам.-министър Бурджев: Има потенциал за обмен на опит и добри практики в рибарството и аквакултурите с Малта

Има значителен потенциал за сътрудничество с Малта в областта на рибарството и аквакултурите.

Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев по време на среща в Ла Валета с министъра на земеделието, рибарството и правата на животните на Малта д-р Антон Рефало. Заместник-министър Бурджев поздрави своя домакин от името на министър Георги Тахов и благодари за възможността да се запознае с малтийския опит в областта на рибарството. Целта на посещението в морската държава е задълбочаване на сътрудничеството и обмен на опит и добри практики между двете страни. „За нас е важно, че има разбиране и дух на партньорство при обсъждането на общите параметри и насоки на развитие на Общата политика на ЕС в областта на рибарството и аквакултурите“, подчерта заместник-министър Бурджев.

Специален акцент в разговорите беше поставен върху предложението на Европейската комисия за многогодишна финансова рамка за периода 2028–2034 г. Двете страни се обединиха около две основни направления: облекчаване на критериите за допустимост в следващия програмен период и намаляване на административната тежест за бенефициентите.

Беше подчертана важността на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, който допринася за развитието на устойчиви рибарство и аквакултури. Очертани бяха основните приоритети по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021–2027 г. и беше представен напредъкът по изпълнението ѝ.

Малтийската страна представи своите успехи при прилагането на Регламента на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов). Въпреки че той продължава да бъде предизвикателство, бе отбелязан значителен напредък. Министър Рефало подчерта, че освен чрез европейски фондове, секторът се подпомага и от национален фонд, насочен към подкрепа на млади рибари, инвестиции на борда на корабите и промоционални кампании за повишаване на консумацията на риба и рибни продукти.

В рамките на визитата беше посетена Агенцията за водни ресурси на Малта (Aquatic Resources Malta). Дейността ѝ е свързана с приложна наука, насочена към иновации, сътрудничество и повишаване на осведомеността на заинтересованите страни относно отглеждането на аквакултури.

Изпълнителният директор на ИАРА Николай Георгиев подчерта, че България има богат опит в култивирането на черна мида в Черно море и в отглеждането на пъстървови видове в сладководни басейни. Той сподели, че се обмисля изграждането на демонстрационен център за въвеждане на иновативни методи и обмен на идеи и опит в производството на аквакултури. Българската делегация отправи покана към малтийските колеги да посетят страната ни с цел обмен на опит.

Във връзка със засилването на контрола, от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2021–2027 г. (ПМДРА) информираха, че и в трите програмни периода досега се работи приоритетно за финансиране на дейности по контрол и правоприлагане. По ПМДРА се изпълняват проекти за закупуване на патрулни плавателни средства и безпилотни летателни апарати, които да покриват различни терени. Основен акцент на контрола е дребномащабният крайбрежен риболов. Българската страна съобщи, че от следващата година ИАРА ще осъществява сателитно наблюдение на лодки с дължина между 9 и 12 метра и изрази желание да почерпи от опита на Малта, включително и от добрите практики в претеглянето и етикетирането на уловите от дребномащабния риболов, извършван с малки лодки.

