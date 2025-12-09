Зам.-министър Барбалов: Трябва да използваме максимално финансовите средства за иновации

Трябва да използваме максимално финансовите средства за иновации. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, по време на дискусия на тема „Конкурентоспособност чрез иновации и чиста енергия, като част от програмата на провеждащия се днес 21- Национален иновационен форум.

В рамките на дискусията зам.-министър Барбалов подчерта, че българските предприятия могат да бъдат не само изпълнители, но и създатели на продукти, системи и технологични решения. „Сложната геополитическа реалност ни поставя пред предизвикателства, но и открива значими възможности: да привлечем производства, които търсят сигурна бизнес среда, да повишим конкурентоспособността на икономиката и да модернизираме индустрията“, каза той.

По време на форума стана ясно, че ролята на икономическите политики е много важна. За да дадат своя ефект те трябва да са устойчиви, трябва да има достатъчно приемственост, в тяхното прилагане.

„България трябва да запази националния интерес, но и да следим и подпомагаме общото развитие на Европейския съюз (EС)“, каза зам.-министър Барбалов.

В рамките на дискусията зам.-министър Барбалов каза, че в момента се извършва анализ на регулациите и слабостите ще бъдат отстранени. „Ролята на държавата е да помага на бизнеса, с различни законови механизми и по-облекчени правила“, допълни зам.-икономическият министър.

По време на дискусията стана ясно, че Министерството на икономиката и индустрията и Европейската банка за развитие подготвят анализ, целта, на който е малките и средните предприятия, техните производства да бъдат интегрирани в общата верига на доставките в ЕС, но там условието е да са по-голяма добавена стойност с по-голям принос във БВП на страната.

В дискусията участваха Лиляна Павлова, старши съветник във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Надежда Ганчева, старши анализатор, Програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и Крум Павлов, управител на „Логисофт“.

Facebook

Twitter



Shares