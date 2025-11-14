Зам.- министър Барбалов обсъди общи проекти с представители на украински компании

За първите седем месеца на 2025г. стокообменът е надхвърлил 1 млрд. щ. д.

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов проведе среща с украинска делегация, водена от Андрий Смородин, президент на националната платформа „Инициатива три морета – Украйна“. В състава на делегацията участват представители на големи украински компании с дейност в сферата на транспорта и логистиката, енергетиката и металургията.

Заместник- министър Барбалов подчерта, че Украйна е важен икономически партньор на България и че Министерството на икономиката и индустрията отдава голямо значение на развитието на двустранните икономически отношения, като се стреми към тяхното разширяване.

На срещата стана ясно, че през първите седем месеца на 2025г. стокообменът между България и Украйна е надхвърлил 1 млрд. щ. д.

Барбалов и Смородин обсъдиха потенциала за развитие на двустранното сътрудничество и реализацията на бъдещи съвместни проекти.

Г-н Смородин изтъкна, че в състава на делегацията има представители на украински компании с опит в реализирането на големи инфраструктурни проекти, както в Европейския съюз, така и в Украйна. По неговите думи България е интересна от гледна точка на логистиката и изградените индустриални зони.

От украинската делегация бе проявен интерес към инфраструктурни проекти, в които двете страни биха могли да си сътрудничат.

Икономическият заместник-министър изрази надежда, че в резултат на визитата на делегацията в България ще се осъществят конкретни проекти, а Министерството на икономиката и индустрията ще остане на разположение да съдейства в рамките на своите компетенции.

