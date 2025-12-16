Зам.-министър Барбалов: Икономическият ръст на България през 2025 г. е около 3%, което нарежда страната ни сред водещите икономики в ЕС

Българската икономика през 2025 г. е с устойчив ръст от около 3%, което я нарежда, сред водещите икономики в Европейския съюз по темпове на растеж.

Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на форума „ДА! На българската храна“. Той подчерта, че икономическа стабилност на България ще продължи и през 2026 г., което ще я подреди на челните места в ЕС. По негови думи особено силен принос за растежа има секторът на хранително-вкусовата промишленост. „В него работят над 73 000 души в повече от 5000 предприятия. Този сектор създава около 14% от добавената стойност в индустрията и е сред стратегическите за страната“ , каза още зам.-министър Барбалов.

В рамките на форума зам.- министърът подчерта, че държавата обръща специално внимание на развитието на хранително-вкусовата промишленост, чрез политики за повишаване на конкурентоспособността.

Барбалов припомни, че Министерството на икономиката и индустрията работи паралелно и по темата за цените. „От началото на октомври функционира платформата „Колко струва“ към Комисията за защита на потребителите (КЗП), в която големите търговски вериги ежедневно публикуват данни за десетки хиляди стоки“, каза той. Според Барбалов най-важното е, че информацията вече е публична и достъпна – всеки потребител може да проследява цените и техните промени във времето. Успоредно с това, със съдействието на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), се следят и цените на едро на седмична база, което позволява ранно откриване на необосновани движения и навременна реакция от страна на регулаторите.

С въвеждането на еврото от януари се очаква тази прозрачност да се запази и след изтичането на действието на Закона за еврото през лятото на 2026 г. Целта е потребителите да продължат да имат ясна представа за цените на едро и дребно и така да се ограничи спекулата и неоправданите надценки.

По време на конференцията стана ясно, че икономическите данни показват и още една положителна тенденция – средногодишната инфлация в България е малко над 3%, докато ръстът на доходите надхвърля 13%. „Това означава реално увеличение на покупателната способност с над 10 процентни пункта и е ключов аргумент в разговорите с потенциални инвеститори, пред които България вече се представя не като страна на евтината работна ръка, а като икономика с висока добавена стойност, подготвени кадри и стабилна среда за развитие“, заключи зам.-министър Барбалов.

На форума участваха още министърът на земеделието и храните Георги Тахов, представители на браншовите организации, изпълнителната власт, депутати и др.

