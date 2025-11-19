Зам.-министър Барбалов: Географските информационни системи са цифровият двойник на града

ГИС стават основа за управление на ресурси, инфраструктура и инвестиции

Географските информационни системи не са просто инструмент, те са инфраструктура за развитие, планиране и устойчивост. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на 26-та Конференция по случай Световния ден на Географските информационни системи (ГИС).

По думите му през последните години ГИС технологиите в България се развиват изключително динамично, навлизайки във всички икономически сектори, като доказват своята ключова роля за ефективността на бизнеса и за модернизацията на държавното управление.

Барбалов посочи, че тези технологии вече са незаменими, и даде пример с държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, където ГИС се използва за картографиране и мониторинг на язовирите, което е от решаващо значение за безопасността и управлението на водните ресурси.

„В ‚Национална компания Индустриални зони’ ГИС подпомага управлението на имоти и инженерна инфраструктура, включително в индустриална зона Божурище, една от най-важните зони за привличане на инвестиции в страната“, изтъкна още той.

По думите му ГИС технологиите са основа за работата на ВиК оператори, електроразпределителни и газови дружества, както и на множество компании в секторите строителство, логистика, земеделие, транспорт, енергетика и здравеопазване.

„Това е цифров двойник на града и възможностите са безкрайни“, посочи той и допълни, че инвестициите в ГИС технологии са инвестиции в по-модерна икономика, по-силни институции и по-конкурентоспособна България.

По думите му Министерството на икономиката и индустрията ще продължи да подкрепя процесите на дигитализация и използване на иновации, които подобряват средата за бизнес, привличат инвеститори и осигуряват устойчив растеж.

Участие в събитието взеха Гроздан Караджов, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията, Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката, Миглена Кузманова, управител на Есри България, полк. Светослав Църовски, началник на Военно-географската служба на Министерството на отбраната и Соломон Паси, президент на Атлантически клуб в България.

