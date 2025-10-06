Зам.-министър Барбалов: Еврото е стъпка към по-силна и устойчива икономика

България подготвя сигурен и прозрачен преход към еврото, като целта на държавата е процесът да бъде без риск за бизнеса и гражданите. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в Ловеч по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Зам.-министър Барбалов подчерта, че планираният преход към еврото се осъществява чрез постоянен диалог и редовна комуникация с потребителските организации, регулаторите, бизнеса и всички заинтересовани страни чрез провеждане на работни срещи, на които се обсъждат възникващи въпроси.

„Гратисният срок изтича до дни, а от 8 октомври всички търговци в страната са задължени да изписват на ценовите етикети стойността на продуктите както в лева, така и в евро. След тази дата ще започнат активни проверки с възможност за налагане на глоби“, допълни Барбалов.

По неговите думи, след направените предварителни проверки търговците се стремят да бъдат коректни и да въвеждат новите правила за обозначаване по правилен начин.

Икономическият зам.-министър обясни, че Министерството извършва ежемесечен мониторинг на международните борсови цени на 30 основни стоки и услуги. По думите му, от юли насам се наблюдава стабилност в тези цени, което означава, че няма фактори от международните пазари, които биха могли да окажат натиск върху цените у нас. Той допълни, че проследяваните стоки са важни, защото участват в разходите на бизнеса при производството на различни продукти.

Барбалов изтъкна, че въвеждането на еврото е национален приоритет, който изисква единство, последователност и тясно сътрудничество между държавата, бизнеса и гражданите.

На срещата участваха представители на БАН, КЗП, НАП, КФН, Министерството на финансите, Асоциацията на банките, както и представители на местните власти, неправителствените организации, бизнеса и гражданите.

Facebook

Twitter



Shares