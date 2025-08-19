Зам.-министър Барбалов: Българският бизнес, националният интерес и гражданите ще бъдат защитени

В Министерство на икономиката от една страна имаме анализ, който е изготвен съвместно с Икономически институт на БАН, който оценява влиянието и очаквания ефект от американските мита върху българската икономика конкретно. Започнахме да работим вече с нашите търговски представители в чужбина от гледна точка на търсене на нови пазари и утвърждаване на съществуващите пазари, с които да компенсираме очакваните загуби от по-високите американски мита. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в интервю за БНТ.

Предстои есента да продължим да работим с бизнеса, за да помогнем в тази насока. Естествено, от самото начало, редно е да кажем, че нашият стокообмен със Съединените щати не е толкова голям. Стокообменът в момента преобладаваше със съдържанието от Европейския съюз. Два пъти и половина пъти повече стокообмен имаме с Европейския съюз, спрямо с всички останали държави. На практика, вносът от Съединените щати е около 2%. Износът е малко над 3%.“, каза зам.-министър Барбалов.

Дончо Барбалов обясни справя ли се властта с процеса по въвеждане на еврото в България.“Мисля, че с последните изменения в Закона за еврото, държавата утвърди своята позиция на арбитър в процеса на въвеждане на еврото и в пазарните взаимоотношения, които ще се променят във връзка с този процес. Така че нещата се развиват в положителна посока. Знаете, с промените в закона, беше съкратен срокът на двойно обозначане на цените – сега от 8 август тази година до 8 август 2026 г., като до 8 октомври няма да има налагане на санкции, само ще има предписание, което мисля, че добре и помага на бизнеса. Това бяха даже едни от исканията на бизнеса, които бяха удовлетворени“, заяви зам.-икономическият министър.

