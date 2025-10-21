Зам.-министър Барбалов: България работи за по-висока производителност, иновации и конкурентна икономика в подкрепа на сближаването с развитите страни от ОИСР

България представи коментарите си по Икономическия преглед на ОИСР с фокус върху стабилността, прозрачния преход към еврото и устойчивите политики.

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов участва в Икономически преглед на България в Комитета за икономическо развитие към Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж.

Българската делегация изрази признателност към ОИСР за проекта на икономически преглед на България за 2025 г., подчертавайки отличното сътрудничество и всеотдайността на екипа на организацията.

„Напълно осъзнаваме ключовата роля на този комитет в процеса на присъединяване на България към ОИСР. Основните изводи и препоръки в доклада са добре балансирани и съответстват на нашата оценка за развитието на икономиката,“ заяви Барбалов.

Той акцентира върху предстоящото присъединяване на България към еврозоната като исторически момент, който ще осигури стабилност и предвидимост за икономиката. Зам.-министърът посочи, че правителството е ангажирано с прозрачен и плавен преход, подкрепен от всеобхватна национална информационна кампания, която включва местните власти, бизнеса и гражданите.

По отношение на препоръките в доклада, българската страна подчерта, че Средносрочният фискален план вече е стратегически документ, одобрен от Съвета на ЕС, и акцентът следва да бъде поставен върху запазването на фискалната устойчивост. По повод предложението за въвеждане на правило за дела на държавното финансиране в социалноосигурителната система беше изтъкнато, че подобна мярка не отчита необходимата гъвкавост, като България вече предприема стъпки за укрепване на финансовата стабилност на системата.

„Докладът на ОИСР и неговите изводи са изключително полезни за оформянето на политики, насочени към дългосрочна устойчивост и справяне с бъдещите предизвикателства,“ заяви още Барбалов, подчертавайки готовността на България да участва активно в последващите дискусии и процеса на ревизия.

В заключение българската делегация посочи, че България се стреми към по-висока производителност, инвестиции в иновации, дигитализация и умения, както и по-добра бизнес среда — за да ускори сближаването си с развитите икономики и да изгради конкурентоспособна, устойчива икономика.

Икономическият зам.-министър е част от българската делегация, която се ръководи от зам.-министъра на финансите Методи Методиев. Участие в прегледа взеха и зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски, Красимир Ненов, зам.-министьр на енергетиката, Гергана Алексова-Великова, зам.-министър на труда и социалната политика и Николай Витанов зам.-министър на образованието и науката.

Комитетът за икономическо развитие е основен орган на ОИСР, който анализира икономическите политики и резултати на държавите членки и кандидатите за членство. Той изготвя редовни икономически прегледи с оценки и препоръки за постигане на устойчив растеж и макроикономическа стабилност, като подпомага страните в усъвършенстването на техните политики в съответствие със стандартите на ОИСР. В рамките на процеса на присъединяване на България към организацията, комитетът извършва икономически преглед на страната, оценявайки напредъка ѝ и основните предизвикателства пред развитието.

Facebook

Twitter



Shares