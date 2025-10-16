Зам.-министър Барбалов: България предлага стабилни възможности за унгарския бизнес и инвестиции

Двустранният стокообмен между България и Унгария достигна 2.29 млрд. евро през 2024 г. и продължава да расте през 2025 г.

Всички тези елементи – Шенген, еврото, свързаността, енергийната сигурност и стабилната бизнес среда – очертават ясно защо България е правилният избор за унгарските компании, които търсят нови пазари и партньорства. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Барбалов, който взе участие онлайн в Българо-унгарския бизнес форум, който се проведе в гр. Кечкемет и събра представители на бизнеса и институциите на двете страни.

Той подчерта, че Унгария е сред ключовите търговски и инвестиционни партньори на България. През 2024 г. двустранният стокообмен е достигнал 2.29 млрд. евро, като българският износ възлиза на 587 млн. евро и бележи ръст от над 4%. През първите пет месеца на 2025 г. вече се отчита обмен от 990 млн. евро, което показва устойчивост и перспектива за растеж на икономическото партньорство между двете държави.

Заместник-министър Барбалов акцентира върху стратегическата роля на България в Югоизточна Европа, като изтъкна, че пълноправното членство в Шенген улеснява движението на стоки и хора, съкращава логистичните разходи и предоставя на бизнеса конкурентни предимства. “Въвеждане на еврото ще направи разплащанията по-лесни и по-сигурни, ще намали транзакционните разходи и ще осигури предвидима макроикономическа среда за инвеститорите”, подчерта още той.

Барбалов посочи, че уникалното географско положение на България я превръща в естествен мост между Европейския съюз и Югоизточна Европа. Проектите за транспортна и енергийна свързаност ще превърнат страната в основен логистичен и икономически център на региона.

В изказването си заместник-министърът акцентира и върху значението на енергийната диверсификация за бизнеса, като отбеляза, че завършването на интерконектора Гърция–България и развитието на вертикалния газов коридор осигуряват сигурност на индустриалните потребители и стабилност на доставките.

Той подчерта, че като член на ЕС и НАТО България е стабилен фактор в региона и предлага сигурна и предвидима среда за инвестиции и бизнес развитие „Убеден съм, че форумът днес ще се превърне в отправна точка за нови съвместни проекти и ще задълбочи още повече нашето партньорство”, каза в заключение заместник-министър Барбалов.

