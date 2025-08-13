Зам.-министър Ангелиева прие копия на акредитивните писма на новоназначения посланик на Алжир

На 12 август 2025 г. в сградата на МВнР се проведе среща между заместник-министър Мария Ангелиева и новоназначения посланик на Алжирската демократична и народна република в България г-жа Асма Бабуш.

Поводът на срещата бе връчването на копия от акредитивните писма на посланик Бабуш.

По време на срещата бе направен преглед на двустранните отношения, като същите бяха оценени високо и почиващи на солидна историческа основа на приятелство и взаимно уважение. Също така, бе подчертано общото желание за засилване на политическия диалог между двете страни на всички нива, като за целта бе очертана своеобразна пътна карта за по-нататъшните стъпки за развитието на двустранното сътрудничество с цел активизиране на партньорството в области от взаимен интерес.

