Зам.-министър Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо

Заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в гр. Дупница.

Над 700 състезатели от повече от 10 държави ще се състезават за призовите места в различните категории, което прави турнира най-голямото спортно събитие в града досега.

„Днешното откриване на Балканското първенство по таекуондо е ярко доказателство, че когато държавата, местната власт и спортните организации обединят усилия, България може да бъде домакин на събития от висок международен ранг. Пожелавам на всички участници здраве, сили и честна борба. Покажете най-доброто от себе си и нека победата бъде заслужена и достойна“, заяви доц. Андонов.

Балканското първенство се провежда от 16 до 17 октомври с участието на 750 състезатели от 12 държави. От 18 до 19 октомври ще се проведе и Балкан Къп G1 Е1 – международен турнир с 1100 състезатели от 30 държави, който носи точки за световната ранглиста.

Сред официалните гости на откриването бяха кметът на Дупница Първан Дангов, изпълнителният директор на Българската федерация по таекуондо Александър Минев, посланикът на Република Корея в България Н. Пр. Донг-бе Ким и др.

Facebook

Twitter



Shares