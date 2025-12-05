Зам.-министър Алексова-Великова участва в работна среща в Брюксел за преодоляване на кризата в здравната работна сила

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова участва в работна среща с българския евродепутат Кристиян Вигенин във връзка с подготовката на доклада на Европейския парламент „План на ЕС за преодоляване на кризата в здравната работна сила: устойчивост на здравните системи и условия на труд и заетост в сектора“. Дискусията се проведе в Брюксел.

Основните теми в разговора бяха свързани с предизвикателствата пред сектора на здравеопазването в Европейския съюз, които засягат устойчивостта на системата и качеството на грижите за хората. Подчертана беше изключителната важност на мерките за преодоляване на недостига на персонал, който оказва влияние върху здравните системи на всички държави членки.

Заместник-министър Алексова-Великова подчерта, че основен фактор за осигуряването на необходимите кадри е предвиждането на адекватни възнаграждения. Наред с това тя посочи и важността на нефинансовите стимули като възможностите за кариерно развитие и подобряване на условията на труда, които оказват въздействие върху привличането и задържането на здравните работници.

По време на разговора бяха обсъдени и възможностите за подобряване на условията на работната среда и предприемането на адекватни мерки за безопасност.

Заместник-министър Гергана Алексова-Великова изрази подкрепа за предвидения в Плана на ЕС комплексен подход за увеличаване на броя на заетите в сектор „Здравеопазване“ и подобряване на условията на труд, за да се осигури по-дългото оставане на работа на здравните специалисти.

След срещата заместник-министър Алексова-Великова се присъедини към посетителската група от България в Европейския парламент, с която участва в обсъжданията на теми, свързани със здравословни и безопасни работни места и развитието на преговорите относно пакет „Омнибус“, които имат за цел да намалят бюрокрацията и да опростят правилата на Европейския съюз за гражданите и предприятията. Подчертана беше и важността на съвместната работа между националните власти и представителите на България в Европейския парламент.

