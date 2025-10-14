Зам.-министър Алексова-Великова участва в отбелязването на 130 години от първата трудово-производителна кооперация

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова участва в тържественото отбелязване на 130 години от основаването на първата българска трудово-производителна кооперация в Габрово.

Събитието бе организирано съвместно от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК).

„Това е не просто юбилей, а възможност да си припомним един от най-важните уроци на българската история – силата на общността, солидарността и трудолюбието. Трудът е не само необходимост – той е ценност. А кооперацията – начин да му придадем смисъл и справедливост“, отбеляза в приветствието си зам.-министър Алексова-Великова.

Тя заяви още, че МТСП и НС на ТПК ще продължат сътрудничеството си в подкрепа на социалната икономика и предприемачеството на хората с увреждания, които са основен приоритет в дейността както на министерството, така и на кооперативния сектор.

В рамките на събитието бе представена книгата „Трудът – непреходна ценност. 130 години трудово-производителни кооперации в България“, която проследява развитието на кооперативното движение и приноса му за социалното и икономическото развитие на страната.

Сред официалните гости на събитието бяха областният управител на Велико Търново – Юлия Ликоманова-Мутафчиева и областният управител на Силистра – Илиян Великов. В него и участваха представители на общините Габрово, Русе, Елена, Велико Търново, Горна Оряховица, Трявна, областните администрации на Габрово и Велико Търново, както и на културни, образователни, работодателски и синдикални институции. Във форума се включиха и членове на Регионалния съюз на ТПК, представители на държавната администрация, местния бизнес и социални предприятия от Северен централен район.

