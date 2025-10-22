Зам.-министър Алексова-Великова участва в делегацията на България за заседанието на ОИСР

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова участва в делегацията на България за заседанието на Комитета за преглед на икономическото развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което се проведе на 21 и 22 октомври в Париж, Франция.

На него беше обсъден проектът на доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“, в който се прави оценка за състоянието на икономиката, финансовата система и прилаганите политики в различни сфери, с което се доказва, че държавата се придържа към общите принципи на ОИСР. Документът е от ключово значение за процеса на присъединяване на България към организацията, тъй като отчита постигнатия напредък, отразените препоръки и планираните приоритети в икономическото развитие на страната.



Заместник-министър Алексова-Великова запозна участниците с мерките на България за преодоляване на проблемите на пазара на труда, свързани с недостига на работна ръка и квалифицирани кадри в контекста на демографската картина, зеления и цифровия преход. Тя посочи, че се извършва цялостен и задълбочен анализ на предизвикателствата, пред които е изправена пенсионната система на България. На база на резултатите предстои да бъдат приети мерки, насочени към укрепването на финансовата ѝ устойчивост, като се отчитат неблагоприятните демографски тенденции.

В изказването си заместник-министър Гергана-Алексова посочи и начина за определяне на минималната работна заплата в страната. „Конкурентоспособността на икономиката не може да е на база най-ниски заплати. Страната ни трябва да развива своята конкурентост чрез иновативен подход и повишаване на знанията и уменията на работната си сила.“, каза тя.



В състава на делегацията на България участваха представители на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието и Националния осигурителен институт.

