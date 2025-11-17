Зам.-министър Алексова-Великова: Социалната мисия и успешният бизнес вървят ръка за ръка

С дейността си Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) доказва, че социалната мисия и успешният бизнес могат да вървят ръка за ръка.

Това съчетаване е в основата на създаването на устойчиви работни места. То показва, че интегрираната заетост, в която хора със и без увреждания работят заедно, е най-добрият пример за приобщаващо и справедливо общество.“ Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова по време на форум, посветен на 25-годишнината от създаването на организацията.



Тя подчерта, че НФРИ се е утвърдила като надежден партньор на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за изграждането на политики за приобщаване на хората с увреждания към пазара на труда.



Заместник-министър Алексова-Великова увери присъстващите, че МТСП ще продължи да подкрепя усилията на организацията за иновативни решения, устойчиво развитие и равни възможности. Тя изрази признателност към всички членове и съмишленици на НФРИ, които през годините са допринесли за развитието на социалната икономика в България и за създаването на повече възможности за трудова реализация и социално включване на хората с увреждания.



„Убедена съм, че силното общество е това, което не оставя никого без необходимата подкрепа и осигурява възможности за пълноценно развитие на всички хора“, добави заместник-министър Алексова-Великова.

