Зам.-министър Алексова-Великова: Ролята на държавата е да осигури предвидимост и стабилност на осигурителната система

Те трябва да положат всички усилия, за да се създаде сигурност в хората, които още в началото на трудовата си кариера трябва да са наясно какво и кога ще получат в нейния край.

Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова по време на конференция „Време за равносметка: с тази данъчна система дотук?!“, организирана от КНСБ.

Тя подчерта, че обществото в България е особено чувствително към промени в социалноосигурителната система, което налага отговорен подход и стабилна, предвидима рамка за всички участници на пазара на труда.

Заместник-министър Алексова-Великова акцентира, че сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика е ограничаването на сивата икономика и недекларирания труд, които оказват негативно влияние върху интересите на цялото общество и намаляват приходите в осигурителната система. „Недекларираният труд подкопава социалноосигурителните права на хората и създава нелоялна конкуренция. Укриването на пълния размер на възнагражденията има сериозни последици върху бюджетните приходи и възможностите за реална социална подкрепа,“ каза Алексова-Великова.

Тя добави, че е необходима активна информационна дейност, за да се променят нагласите както на работниците, така и на работодателите. „Само когато хората осъзнаят дългосрочните последици от недекларирането, ще можем да изградим устойчива и справедлива трудова среда,“ каза в заключение заместник-министър Алексова-Великова.

