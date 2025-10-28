Зам.-министър Алексова-Великова: Активният живот на възрастните хора е ключ към устойчивото развитие на обществото

България работи целенасочено за изграждане на общество, в което възрастните хора живеят активно, независимо и достойно“.

Това подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова по време на министерската сесия на Конференцията на високо равнище „Бъдещето на застаряването и дългосрочните грижи: Към общества, благоприятни за възрастните хора“, която се провежда в Копенхаген, Дания.

Тя представи основните приоритети на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора, която очертава дългосрочната визия на България за създаване на условия, гарантиращи равни възможности и пълноценно участие на хората в по-зряла възраст в икономическия и социалния живот.

„Активният живот на възрастните хора не се изчерпва само със заетостта. Той включва правото на самостоятелен избор, участие в обществото, доброволчество, достъп до образование и здравеопазване, финансова сигурност и възможност да продължиш да бъдеш полезен, независимо от възрастта“, посочи зам.-министър Алексова-Великова.

Тя подчерта, че усилията на Министерството на труда и социалната политика са насочени към създаване на благоприятна среда за активно стареене, която включва достъпни социални и здравни услуги, насърчаване на „сребърната икономика“ и подобряване на условията на труд за хората над 55 години.

Като пример за успешна иновация в подкрепа на възрастните хора заместник-министър Алексова-Великова посочи услугата „Телекеър“, която предоставя дистанционна грижа и мониторинг на здравословното състояние чрез съвременни технологии. Услугата бе оценена високо от Европейската комисия като добра практика за интегриране на дигитални решения в социалните услуги и пример за ефективен модел на грижа, който подпомага самостоятелността и сигурността на възрастните хора в домашна среда.

В заключение заместник-министърът отбеляза, че дългосрочните политики на България целят да превърнат активното стареене в ценност, а възрастните хора – в пълноправни и уважавани участници в обществения живот. „На нашите родители и баби и дядовци дължим грижа, уважение и възможност за достоен живот. Това е най-сигурният начин да изградим общество, което се опира на опита, мъдростта и приноса на своите възрастни граждани“, подчерта зам.-министър Алексова-Великова.

Facebook

Twitter



Shares