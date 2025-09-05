петък, септември 5, 2025
Последни:
България

Заловиха трима бракониери в Национален парк „Централен Балкан“

Редактор
  • Само за ден охраната организира две акции в защитената територия

Трима бракониери бяха заловени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ при две акции на 4 септември, проведени от служителите по охраната на парковата дирекция.

На 3 септември късно вечерта служителите на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) получават сигнал от фотокапан, на който се виждат двама души с мотор да преминават по път със забранен достъп. Директорът на парка Георги Кръстев и трима паркови служители се отправят към землището на село Розино, община Карлово, където са засечени нарушителите. В малките часове на 4-ти септември те залавят двете лица – водачът на мотора и неговия спътник, който държи дългоцевно ловно оръжие. В раницата на водача на мотора са открити 2 броя термо прицели, супресор без регистрационен номер и боеприпаси. В момента на залавянето им ловното оръжие е без поставен заключващ механизъм на спусъка. По случая са предприети действия от компетентните органи на МВР, а намерените ловни вещи са конфискувани.

В същия ден късно вечерта парковата охрана открива и паркиран автомобил в близост до южната граница на защитената в землището на с. Скобелево, община Павел Баня. Извършват оглед на мястото и претърсват района, като в акцията се включват и служители на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Мазалат“, които причакват водача на МПС на място.

При обход в близкия резерват „Соколна“ рано сутринта на 4 септември парковите служители забелязват лице, въоръжено с дългоцевно ловно оръжие, което отива към паркираното превозно средство. Охранителите от парка и служителите на ловното стопанство пресрещат нарушителя при автомобила. При проверката откриват  дългоцевното ловно оръжие и раница с фотокапан, супресор, оптика, боеприпаси, нож, големи найлонови пликове и фенер.

Подаден е сигнал до органите на МВР и лицето е задържано. Служители на Районно управление – Казанлък извършват обиск в семейните имоти на нарушителя, при което са установени голямо количество боеприпаси, сред които кутии с различен калибър патрони, куршуми, капсул-възпламенители за боеприпаси, прахообразни вещества с неизяснено съдържание, както и 7 рога от елен.

„Това са поредните акции срещу нарушители, които залавяме в парк „Централен Балкан“. Няма да проявим никаква търпимост към подобен вид противозаконни дейности в защитената територия“, каза директорът на дирекцията Георги Кръстев и благодари на всички институции – ДГС, ДЛС, МВР, които оказват съдействие на парковата охрана срещу нарушителите.

Интересно от мрежата

Вижте още

Българският патриарх Даниил възглави празничната света Литургия по повод летния храмов празник на ПКСХП „Св. Александър Невски“

Редактор

Зам.-министър Василева: С бюджет от 5 млн. евро предстои да бъде отворен прием за предотвратяване на щети от горски пожари и природни бедствия

Редактор

Scope Ratings повиши рейтинга на България до A- със стабилна перспектива

Редактор

Pin It on Pinterest