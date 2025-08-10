Зафиров: България отново е част от световната спортна сцена

неделя, август 10, 2025
„България отново е част от голямото колоездачно семейство, част от световната спортна сцена. Събития като днешното имат не само спортен характер, а допринасят много за имиджа на страната, за туристическия й образ, както създаването на една голяма общност от хора, които са приятели на България“. Това заяви вицепремиерът и председател на НС на БСП  Атанас Зафиров по време на откриването на третото издание на шосейно колоездене за аматьори – етап България Тур дьо Франс, на което домакин е община Пещера. 

Участници в събитието са колоездачи от 16 държави. Те ще преминат по маршрут през Родопите.

В откриването участва кметът на община Пещера Йордан Младенов, който даде старт на състезанието. Градоначалникът на Пещера, едно от разпознаваемите лица на левицата, е начело на общината вече втори мандат. През 2024 година той бе награден с отличието  „Кмет на годината“ в категорията за малка община. 

Главен организатор на колоездачното състезание в България е Даниел Дуков.

Вицепремиерът Зафиров пожела успешен старт и успешен финал на всички участници.

