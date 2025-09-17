За първия учебен ден децата на загинали и пострадали служители получиха по 1600 лева от МВР

Средствата са заделени от сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР, която се осъществява под патронажа на министъра на вътрешните работи.

Подпомаганите от благотворителната инициатива 60 деца получиха по 1600 лева за 15 септември. Финансовата подкрепа за първия учебен ден е утвърдена вече от години традиция, възможна благодарение на всички дарители, които засвидетелстват своята ангажираност с SMS-и и финансови дарения, и на служителите на МВР, даряващи ежемесечно средства от заплатите си.

Благодарим на спомоществователите, които са опора на децата, претърпели тежката загуба на родител.

Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР се провежда целогодишно под патронажа на министъра на вътрешните работи. Средствата се набират чрез изпращане на sms на номер 1866 за абонатите на А1, Yettel и Vivacom или чрез гласово обаждане на 090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на краткото съобщение е 1 лв. (без ДДС), а на гласовото обаждане – 0.99 лв. (без ДДС). Средства могат да се превеждат и по единната банкова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка, Централно управление. Натрупаните суми се разпределят между семействата на пострадали и загинали по време на изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

