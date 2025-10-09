четвъртък, октомври 9, 2025
За първи път българският министър на финансите участва като наблюдател в редовното заседание на Еврогрупата

За първи път днес българският министър на финансите Теменужка Петкова взе участие като наблюдател в редовното заседание на Еврогрупата.

Това е ясен знак за готовността на страната ни да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на ЕС. Досега България е участвала единствено в заседанията на Еврогрупата в приобщаващия формат, където присъстват всички финансови министри на държавите членки на ЕС.

Участието на министър Петкова на срещата на финансовите министри на държавите от еврозоната дава възможност на страната ни в навечерието на пълноправното си членство в еврозоната да се подготви за предстоящото активно участие в заседанията на Еврогрупата от 1 януари 2026 г.

На срещата, която се проведе в Люксембург, са обсъдени икономическите перспективи в еврозоната, фискалните развития на всяка от страните и прогнозите в държавите членки. В рамките на Еврогрупата е била обсъдена подготовката и позициите на финансовите министри и управителите на централните банки за предстоящите срещи на Г-20 и Международния валутен фонд. Традиционно те се провеждат в края на октомври, като тази година домакин е Вашингтон.

