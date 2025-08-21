За първи път България е домакин на европейски форум за класическите езици

За първи път страната ни е домакин на годишната конференция на Euroclassica – европейска федерация на преподаватели по класически езици. Форумът беше открит в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от заместник-ректора проф. Мадлен Данова. В събитието се включи и съветникът на министъра на образованието и науката Кристиян Маджуров, който изрази подкрепата на МОН за инициативата.

Международното събитие поставя акцент върху сътрудничеството между европейските държави в областта на изучаването и преподаването на древни езици и по-конкретно на латински и старогръцки. В рамките на форума български и европейски преподаватели и професори изнесоха лекции за класическите езици, античното наследство и класическото образование. Форумът продължи с панелни дискусии, на които участниците обменяха опит, идеи и иновативни практики в областта.

Конференцията се организирана от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование със съдействието СУ „Св. Климент Охридски“, Община Пловдив и други партньори.

