Юлия Тодорова към младите спортисти: Вярвайте в себе си и следвайте мечтите си

Заместник-министърът на младежта и спорта откри новата учебна година в Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ в София

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова присъства на официалното откриване на новата учебна година в Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ в София.

Тя поздрави учениците и преподавателите и им пожела успешен старт, както и много спортни и лични постижения през годината.

„Вдъхновявайте се от успехите на своите предшественици, вярвайте в себе си и не спирайте да следвате мечтите си. Зад успеха на всеки човек стои екип от хора, които го подкрепят и му помагат да върви напред“, заяви Тодорова пред младите спортисти.

Министерството ще продължи подкрепата за спортното училище

Заместник-министърът подчерта значението на подкрепата, която учениците получават от своите преподаватели, треньори и близки по пътя към високите спортни резултати.

Юлия Тодорова увери, че Министерството на младежта и спорта ще продължи да инвестира в развитието на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ и да подкрепя младите таланти в стремежа им към нови успехи.