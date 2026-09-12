Йотова обмисля свикване на КСНС заради зачестилите взривове и международното напрежение

Президентът заяви, че службите за сигурност трябва да дадат оценка на рисковете на фона на ескалацията на конфликтите в Украйна и Близкия изток

Президентът Илияна Йотова заяви, че обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) заради зачестилите случаи на взривове в складове за боеприпаси.

„Зачестиха случаите с взривове на складове за боеприпаси. Войната и в Близкия изток, и в Украйна ескалира и трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат“, коментира държавният глава пред журналисти.

Изявлението ѝ е в отговор на въпрос за призивите за свикване на КСНС след последните инциденти със складове на оръжейното предприятие „ЕМКО“.

По думите на Йотова темата за националната сигурност изисква задълбочен анализ и позиция от компетентните институции, особено в условията на нарастващо международно напрежение.

Президентът коментира и отправените към нея критики във връзка с помилвано в края на 2022 г. лице. Тя посочи, че в позицията на президентската институция вече е предоставена подробна информация по случая.

„Ние сме в предизборна кампания, ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор“, заяви Илияна Йотова.