Йорданка Фандъкова и Димитър Гърдев разговаряха с Държавния министър по европейските въпроси на Германия

Председателят на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова и председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Димитър Гърдев разговаряха с Държавния министър по европейските въпроси на Федерална република Германия Гюнтер Крихбаум.

По време на срещата бяха подчертани активните двустранни отношения и възможностите за тяхното задълбочаване и разширяване в области като икономиката, търговията, отбраната и отбранителната промишленост, енергетиката, нововъзникващи технологии и иновации. Интензивното сътрудничество в областта на културата, науката и образованието, както и голямата българска общност в Германия също допринасят за укрепване на доверието в двустранните отношения и задълбочаване на контактите между двата приятелски народа.

Сред обсъдените теми бяха още приоритетите на българското правителство, свързани с присъединяването на страната към Еврозоната от 1 януари 2026 година, както и към Организацията за икономическо сътрудничество в Европа, сигурността в Европа и продължаващата война на Русия срещу Украйна, конкурентоспособността, свързаността и сигурността на Съюза, политиката на разширяване и собствените заслуги на държавите кандидати от Западните Балкани и Източното съседство, Многогодишната финансова рамка, бъдещето на ЕС, Стратегически подход на Европейския съюз към региона на Черно море и ситуацията в него.

България винаги е била силен поддръжник на политиката на разширяване към Западните Балкани и Източното съседство, тъй като страната ни е по средата на двата региона и за нас те са от жизнено значение за собствената ни сигурност, стабилност и просперитет, както и за тези на ЕС. В тази връзка, България ще продължи да работи и да търси подкрепа за насърчаване на всички кандидати да осъществяват необходимите реформи, които по принципа на собствените заслуги биха ги приближили до Европейския съюз.

Oт ключово значение е в настоящия геополитически контекст ЕС да запази своето единство и да приложи приобщаващ подход, който да гарантира висока степен на политическа ангажираност на държавите членки и демократична легитимност на приеманите решения.

Йорданка Фандъкова, Димитър Гърдев и Гюнтер Крихбаум се обединиха около това, че отношенията между България и Германия се основават на дългогодишно приятелство, взаимно доверие и споделени ценности, които ще продължат да способстват за задълбочаването на стратегическото партньорство на двустранна основа и в рамките на съюзите, в които двете страни членуват.

