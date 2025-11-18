Всички училища в Златоград и Неделино вече имат нови STEM центрове

Всички училища в общините Златоград и Неделино вече разполагат с нови и модерно оборудвани STEM центрове.

Това отчете министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на последните две високотехнологични пространства – в СУ „Антим I“ в Златоград и в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Неделино.

С това двете общини успешно финализират мярката по Плана за възстановяване и устойчивост, като вече имат изградени общо шест STEM центъра. Две от модерните пространства са създадени в защитени училища – в селата Долен и Ерма река, където се обучават общо около 50 ученици. С нов STEM център разполага и средищното училище в Неделино, което в момента приема ученици от 13 населени места. Инвестицията в двете общини възлиза на близо 1 млн. лева.

Министър Вълчев и кметът на Златоград Мирослав Янчев символично отвориха днес вратите на новия STEAM център в СУ „Антим I“. Проектът, който е на стойност 250 000 лева, включва пет високотехнологични и свързани класни стаи.

“Поздравления за това, че към концепцията сте добавили и изкуствата, защото по този начин съчетаваме математиката и природните науки с креативността, а това ни помага да възпитаваме създатели”, отбеляза министърът.

Той поздрави младите антимовци, които представиха интердисциплинарни уроци по химия, биология и физика за различните свойства на водата.

„STEM не са просто модерно оборудвани кабинети. Те са преди всичко нов начин на учене — децата да учат с разбиране, да свързват знанията, да експериментират и да работят по интегрирани теми”, допълни министърът.

Той поздрави местната власт, директора на училището Емилия Юрчиева и нейния екип за успешната реализация на проекта и добрите образователни резултати, които постигат в областта. В училището през тази година се обучават 366 ученици от 5. до 12. клас.

Центърът е в три направления – „Дизайн и 3D Прототипиране“, „Природни науки“ и „Математика и информатика“. Новото пространство разполага с шест зони – креативна зона „С мисъл“, медийно студио „Аз и светът“, арт студио „Палитра“, изследователски център „Откриватели“, дигитален център „Виртуален свят“, зала „Бъдеще“ с интерактивни дисплеи, принтери и лаптопи.

Кабинетите по природни науки, математика и информатика са пригодени както за лабораторни опити и групови занимания, така и за самостоятелна работа и презентиране.

В Неделино министър Вълчев също откри нов STEM център в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От 2021 г. училището разполага със STEM пространство, изградено по националната програма на МОН, което сега се разширява с още три направления – „Природни науки“, „Роботика и кибер-физични системи“ и „Математика и информатика“.

Оборудвани са пет високотехнологични класни стаи, които ще осигурят възможности за интегрирано обучение. Създадени са и две изцяло нови тематични зони – „Изследователски лаборатории“ и „Център за млади изследователи“, които ще подпомагат експерименталната работа, проучванията и креативното мислене.

Инвестицията е за над 191 000 лева.

В училището днес беше открит и обновен физкултурен салон по програмата на МОН за изграждане и ремонтиране на спорни пространства. Съоръжението е изцяло модернизирано с подменени настилки, осветление, отоплителна и вентилационна система. Обновени са съблекалните и санитарните помещения, закупени са нови уреди и спортни съоръжения, които ще насърчават активността и спортните навици на децата. В училището се обучават 285 ученици.

Министърът поздрави директора на училището Любомир Димитров и учителите за доброто партньорство и активност.

По-рано през деня министър Вълчев разговаря с педагогическите специалисти от двете общини. Срещата се проведе в ОУ „Васил Левски“ в Златоград, като домакин беше директорката Юлия Христова. Обсъдени бяха инициираните през последните месеци предложения за промени, като учителите споделяха опит, идеи и участваха активно в дискусията.

В събитията днес се включиха началникът на РУО в Смолян Никола Запрянов, кметът на Неделино Боян Кехайов, управителят на Центъра за творческо обучение Александър Ангелов, кметове на населени места, директори на училища от областта и др.

