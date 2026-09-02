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България

Временно спират ускореното издаване и подмяна на шофьорски книжки

Недялко Тенев

Причината е технически проблем извън България в европейската система RESPER, като ограничението ще остане до отстраняването му

Временно се преустановява приемането на заявления за ускорено издаване и подмяна на свидетелства за управление на моторни превозни средства.

Причината е технически проблем извън територията на Република България в системата за автоматизиран обмен на данни за свидетелства за управление на МПС – RESPER.

Ограничението ще остане в сила до отстраняването на техническия проблем.

В предоставената информация не се посочва конкретен срок за възстановяване на услугата.

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