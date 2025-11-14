Връчиха държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“ на проф. Христо Йоцов

На официална церемония днес, в присъствието на министъра на културата Мариан Бачев и заместник-министър Ашот Казарян, премиерът Росен Желязков връчи държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ на проф. Христо Йоцов.

Церемонията по награждаването се състоя в Гранитната зала на Министерския съвет.

Заради изкуството на проф. Йоцов публиката отдавна го е дарила с титлата „Маестро“, каза министър Бачев преди връчването на наградата и цитира самия професор Йоцов: „Това е малко или повече случайно. Никога не съм се стремял да вляза в театралните среди по ред причини, но каквото е трябвало да стане, е станало”. Това са думи на професор Йоцов по повод една от номинациите му за авторска музика за Националните награди „Икар”, поясни министър Бачев. По думите му нищо не е случайно, защото професор Йоцов започва кариерата си от Българското национално радио, където работи с имена от ранга на Вили Казасян, Петър Ступел, Атанас Косев, Юрий Ступел, Георги Генков, Антони Дончев. „Така в един прекрасен калейдоскоп от емоция и музика всичко това прераства в любовта към театралната музика. И виждате, че няма значение на какъв творчески съюз някой е член, когато това прескачане от жанр в жанр позволява да се развиват тези жанрове, а пък публиката да получи една комплексна наслада от изкуството“, посочи още министър Бачев.

„Професор Йоцов не е само джазмен, той е свързан и с академичната сила, която носи в себе си и с която заразява десетки млади хора да останат, за да работят и да свирят по сцените на България“, каза още министърът на културата и цитира девиза на проф. Йоцов, с който той вдъхновява младите си последователи: „Трябва да си готов да посрещнеш късмета си!” – девиз, говорещ за много силна отдаденост на професията.

„Проф. Йоцов обикаля света, но винаги се връща в България, за което му благодарим, както и за това, че превръща всяка една сцена в място на свещенодействие, а музиката си – в универсален език, какъвто може да бъде само джаз езика на свободата“, подчерта министър Бачев. От името на Министерството на културата той поздрави проф. Йоцов за високото отличие и му пожела да бъде „здрав, обичан, ценен и вдъхновен“.

