Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас, открит в Самоков

Специализиран екип за обезвреждане на невзривени бойни припаси от 78-ми батальон за осигуряване, с ръководител капитан Борислав Манов, разузна, транспортира и унищожи ръчна отбранителна граната Ф-1, силно корозирала, без видима маркировка, със запалка.

Боеприпасът е бил открит в Самоков. Унищожаването е извършено на учебен център „Сливница“ при спазване на всички мерки за безопасност.

Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, след разрешение на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

