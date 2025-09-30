вторник, септември 30, 2025
Последни:
България

Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас, открит в област Шумен

Редактор

Специализиран екип за обезвреждане на невзривени бойни припаси от Базата за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти – Шумен, с ръководител майор Свилен Йосифов, разузна, транспортира и унищожи 76,2 мм корозирал артилерийски снаряд, без видима маркировка.

Боеприпасът е открит на 29 септември в крайпътна отводнителна шахта между град Каспичан и село Енево. Унищожаването е извършено на учебен център „Дивдядово“ при спазване на всички мерки за безопасност.

Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната.

Интересно от мрежата

Вижте още

Премиерът Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера

Редактор

Българският патриарх Даниил се срещна с министъра на образованието и религиозните култове на Република Гърция

Редактор

Води се разследване по пореден случай на отровен египетски лешояд в района на Източни Родопи

Редактор

Pin It on Pinterest