Военнослужещи участват в потушаването на два големи горски пожара в Рила и Сакар

Военнослужещи от Сухопътните войски участват в потушаването на два големи горски пожара в Рила и Сакар.

Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия на 3 механизиран батальон от Трето бригадно командване се включи в дейностите по овладяването на големия горски пожар под връх Исмаилица, на територията на Национален парк „Рила“. Групата е в състав от 20 военнослужещи и ръководител старши лейтенант Камен Велков. Военнослужещите се включват за пореден ден в борбата с огъня на територията на Национален парк „Рила“ по искане на областния управител на Благоевград Георги Динев, с разрешение на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

В област Хасково модул от 31-ви батальон в състав от 22-ма военнослужещи участва в гасенето на големия пожар, който гори от вчера в землището на село Лисово, Община Свиленград. Групата и е под ръководството на командира на батальона подполковник Иван Бонев. Военнослужещите действат по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

Facebook

Twitter



Shares